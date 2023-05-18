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Fenerbahçe Trabzon'u farklı yendi | Fenerbahçe 3 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 34.hafta kapanış maçında fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 3 -1 yendi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 22:00
Fenerbahçe Trabzon'u farklı yendi | Fenerbahçe 3 - Trabzonspor 1

Fenerbahçe Trabzonspor'u farklı yendi...Fenerbahçe 3 - Trabzonspor 1

   Spor Toto Süper Lig 34.hafta kapanış maçında fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 3 -1 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 11. Dakikasında fenerbahçe Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada Fenerbahçe, Luan Peres ile skoru 2-0 yaptı.62.dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür ve Doğucan Haspolat oyundan çıktılar.Yerine Tregeuet, Enis Bardhi, Jean Philippe Gbain ve Maxi Gomez oyuna girdiler.

   67.dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.71.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile 3-0 öne geçti.72.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Miha Zajc oyundan çıktılar.Yerine İsmail Yüksek ve Joshua King oyuna girdiler.72.dakikada Trabzonspor’da Edin Visca yerini Arif Boşluk’a bıraktı.80.dakikada Trabzonspor Trezeguet ile skoru 3-1 yaptı.82.dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao ve Michy Batshuayi oyundan çıktılar.yerine Emre Mor ve Miguel Crespo ohuna girdiler.89.dakikada Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sarı kart gördü.90+5.dakikada Fenerbahçe'de Diego Rossi yerini Mett hakan Yandaş'a bıraktı. 

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u 3-1 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 71 yaparken, Trabzonspor 48 puanda kaldı.

Süper Lig 34.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 34.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 35.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

   

   

Son Güncelleme: 19.05.2023 10:57
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonspor
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