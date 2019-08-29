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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:47
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus’un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek. Öte yandan mücadelenin VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

İşte program…

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporFırat Aydınus
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