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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | 16. transferi İstanbul’da

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe transferlerine hızla devam ediyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi 17:35
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | 16. transferi İstanbul’da

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.....16. transferi İstanbul’da

   Bu sezon iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe transferlerine hızla devam ediyor.Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile birlikte kadrosuna katacak.

Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen Diego Perotti’yi İstanbul’a getirdi. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Arjantinli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü de, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Perotti’nin İstanbul’a geldiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda “Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Son Güncelleme: 06.10.2020 18:57
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDiego Perotti
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