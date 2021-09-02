Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

Fenerbahçe transferin son günlerinde birbiri ardına transferlere devam ediyorFenerbahçe Avusturya ekibi Red Bull Salzburg’un hücumcusu Mergim Berisha ve bonservisi elinde olan,on numara pozisyonunda forma giyen Max Meyer’i özel uçakla İstanbul’a getirdi.

Geçen sezon 42 maça çıkan ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Mergim Berisha ve geçen sezon Köln forması giyen, Schalke alt yapısında forma giyerken geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 25 yaşındaki Max Meyer, şu an bir otelde konaklıyor.

Schalke’de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace’da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyo