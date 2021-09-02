Fenerbahçe transferde hız kesmiyor
Fenerbahçe transferin son günlerinde birbiri ardına transferlere devam ediyorFenerbahçe Avusturya ekibi Red Bull Salzburg’un hücumcusu Mergim Berisha ve bonservisi elinde olan,on numara pozisyonunda forma giyen Max Meyer’i özel uçakla İstanbul’a getirdi.
Schalke’de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace’da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyo