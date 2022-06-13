Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Lincoln’un transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda harekete geçerek, Portekiz ekibi Santa Clara ile Lincoln’un transferi konusunda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul’a gelerek, sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yapacak. Ailesi ile birlikte yolculuğu başlayan genç oyuncunun saat 18.20’de İstanbul’a gelmesi, önümüzdeki günlerde de sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Kulubü'nden yapılan açılklama şöyle;

Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.



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