Fenerbahçe tribünlerinin İhsan Teyze’si hayatını kaybetti

Fenerbahçe tribünlerinin simgesi İhsan Güngörenler hayatını kaybetti. Eşi Mümtaz Güngörenler ile birlikte Fenerbahçe’nin maçlarını yıllarca tribünden seyreden İhsan Güngörenler’in hayatını kaybettiği açıklandı.

İhsan Teyze’nin eşi Mümtaz Amca da 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.”