Fenerbahçe turu garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 yenerek rövanş için büyük avantaj yakaladı.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'a konuk olan Fenerbahçe, yoğun yapmur altında oynanan maçı 3-0 kazandı ve rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bundan önceki üç turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi takımları eleyen TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Fenerbahçe karşısında maça oldukça konsantre başladı.Ev sahibi ekip 10. dakikada golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Dakikalar 34’ü gösterdiğinde penaltı kazanan Fenerbahçe’de Deniz Türüç atışı auta gönderirken ilk gol 43. dakikada geldi.Mevlüt Erdinç’in attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda rüzgarı da arkasına alan sarı lacivertliler 52. dakikada yine Mevlüt Erdinç’in yaptığı şık vuruşla golü bulunca durum 2-0’a geldi.

Maçtaki gol perdesi 57. dakikada kapandı. Fenerbahçe’nin sağ kanattan Mauricio Isla ile geliştirdiği atakta Şilili oyuncu yerden ortasını yaptı ve Gary Rodrigues vuruşunu gerçekleştirdi. Kaleciden dönen top Kırklarelispor savunmacısı İbrahim Süngürlü’ye çarparak ağlarla buluştu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü Kadıköy’de oynanacak.Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni transferi Simone Falette, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve sarı lacivertli formayla ilk kez mücadele etti.

(Skor)