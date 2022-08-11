Fenerbahçe turu rahat geçti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çek temsilcisi Slovacko ile rövanş maçında 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe, geçen hafta Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj etmişti.Fenerbahçe karşılaşmaya son oynadığı Spor Toto Süper Lig Ümraniyespor maçından farklı bir onbir ile maça başladı.İlk onbirde 7 oyuncu değişikliğine birden giden sarı lacivertlilerde Arda Güler bu sezon ilk defa ilk onbirde yer aldı.Karşılaşmanın 16. Dakikasında Fenerbahçe’de Luan Peres sarı kart gördü.43. dakikada Slovacko’da Marchas Doski sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. Dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun ile 1-0 öne geçti.58. dakikada Slovasko, Ondrej Sasinka ile skoru 1-1 yaptı.64. dakikada Slovacko’da Patrik Simko, Daniel Holzer ve Vladislav Levin oyundan çıktı.Yerine Pete Reinberk, Jan Kalaniska ve Michal Konut oyuna girdiler.

65. Dakikada Fenerbahçe’de Bruma, Luan Peres ve Miguel Crespo oyundan çıkarken Emre Mor, Filip Novak ve Miha Zajc oyuna girdiler.72. dakikada Slovacko’da Ondrej Sasinka yerini Libor Kozak’a bıraktı.74. dakikada Fenerbahçe’de Mauricio Lemos sakatlanarak oyundan çıktı.Yerine Gustavo Henrigue oyuna girdi.80. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler yerine Lincoin’ne bıraktı.84. dakikada Slovacko'da Michal Tomic yerini Vlasiy Sinyavskiy'e bıraktı.88. dakikada Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Slovacko ile 1-1 kalarak bir üst tura çıktı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibi Avusturya ekibi Austria Wien takımı oldu.Haftaya Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda Austria Wien ile oynayacak.

Slovacko:Filip Nouyen, Michal Kadlec, Patrik Simko, Merchas Doski, Daniel Holzer, Vladislav Levin, Michal Travnik, Milan Petrzela, Vlastimil Danicek, Ondrej Sasinka, Michal Tonic

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Arda Güler, Brigth Osayi-Samuel, Bruma, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Serdar Dursun