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Fenerbahçe tutulmuyor

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi 2-0 yendi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 22:19
Fenerbahçe tutulmuyor

Fenerbahçe tutulmuyor

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi 2-0 yendi.Karşılaşmada Fenerbahçe 4. dakikada Serdar Aziz'in golüyle 1-0 öne geçti.Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde ceza sahasına gelen ortaya savunmadan çıkan Serdar Aziz kafasıyla vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.31. dakikada Fenerbahçe’de Dimitrios Pelkas sakatlandı ve yerine Attila Szalai oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. Dakikada Göztepe’de Franco Di Santo sarı kart gördü.68. dakikada her iki takımda oyuncu değişikliklerine gittiler.Fenerbahçe’de Mert Hakan, Serdar Dursun ve Serdar Aziz oyundan çıktılar.Yerine Arda Güler, Mergim Berisha ve oyuna gittiler.Aynı dakika içersinde Göztepe’de Berkan Emir  ve Franco Di Santo oyundan çıktı.Yerine Lourency ve Adis Jahoviç oyuna girdi.77. dakikada Göztepe’de Francois Moubandje sarı kart gördü.79. dakikada Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı.Arda Güler ‘in nefis ortasına Rossi vuracakken Francois Moubandje tarafından düşürüldü.Haken Var incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. Francois Moubandje ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Penaltı atışını Arda Güler kullandı.83. dakikada Fenerbahçe Arda Güler’in golüyle durumu 2-0 yaptı.87. dakikada Göztepe'de Yalçın Kayan ve Murat Paluli oyundan çıktı.Yerine Ege Özkayımoğlu  ve Atakan Çankaya  oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde Fenerbahçe'de Miha Zajc yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.90+5. dakikada Göztepede Kahraman Demirtaş sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe galibiyet serisine devam ederek Göztepe'yi 2-0 yendi.

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil Akbunar, Tijanic, Di Santo

Süper Lig 33. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 33. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 34. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 16.04.2022 22:30
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGöztepe
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