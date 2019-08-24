Fenerbahçe tutulmuyor

Fenerbahçe Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek 2-2 yaptı.Fenerbahçe nefes kesen maçta deplasmanda Medipol Başakşehir'i 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle 2-1 yendi ve üç puana uzandı. Başakşehir 32'de Crivelli ile öne geçerken skoru 77'de Vedat Muriqi eşitledi. 90+3'te Dirar sahneye çıktı ve son sözü söyledi! Fenerbahçe 2'de 2 yaptı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın 3. dakikasında Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Edin Visca, Fenerbahçe ceza sahası dışından sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Altay son anda topu kornere çeldi. Karşılaşmaın 16. dakikada bu kez etkili gelen takımda Fenerbahçe oldu. Deniz Türüç'ün sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Vedat Muric topa ayak koydu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın yerden pasında ceza yayı önündeki Deniz Türüç topa gelişine vurdu, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti. Medipol Başakşehir 32. dakikada öne geçti. Mert Günok'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Crivelli, Jailson'u geçip ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Crivelli, sağ çaprazda dar açısına rağmen şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 43. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emre Belözoğlu'nun derin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Deniz, ceza sahasına girmeden pasını boş pozisyondaki Vedat'a attı. Kaleci Mert'i de geçen meşin yuvarlağı, Vedat düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından gol kararını iptal etti, oyun ofsayt atışıyla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

Medipol Başakşehir, 52. dakikada Edin Visca ile ikinci gole çok yaklaştı. Azubuike'nin sol çaprazdan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Edin Visca'nın gelişine çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 61. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın şutunda kaleic Altay gole izin vermedi. Fenerbahçe, 77. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Medipol Başakşehir karşısında skoru 1-1'e getirdi. Tolga Ciğerci'nin pasında topu ağlarla gönderen Kosavalı forvet, Süper Lig'deki ikinci maçında da ağları havalandırdı. Fenerbahçe, 90+3'te Nabil Dirar'ın kafa golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz maç yorumu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieria, Chedjou, Behich, Azubuike, Mossoro, Arda, Visca, Elia, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

(Beinsports)