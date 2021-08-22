Fenerbahçe üç puanı iki golle aldı
Süper Lig ikinci hafta maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi..Karşılaşmanın 1.dakikasında ilk tehlike Antalyaspor'dan geldi. Güray'ın sert şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.17. dakikada Fenerbahçe'de Muhammed şutunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top üsten dışarı çıktı.56. dakikada Fenerbahçe mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Osayi Samuel'in altıpastan vurduğu şutta kaleci Boffin, topu kornere çeldi.74. dakikada Antalyaspor'da Nuri Şahin'in şutu Altay'da kaldı.89. dakikada Fenerbahçe Miha Zajc ile golü buldu.90+2. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi. kaldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanın 6 yaparkeni Antalyaspor 1 puanda kaldı.
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta
Teknik Direktör:Vitor Pereira
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel
Yedekler:Doğukan Özkan,Diogo Sousa,Sherel Floranus,Bahadır Öztürk,Doğukan Sinik,Deni Milosevic,Ufuk Akyol,Erkan Eyibil,Hakan Özmert,Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör:Ersun Yanal
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