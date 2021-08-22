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Fenerbahçe üç puanı iki golle aldı

 Süper Lig ikinci hafta maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.

22 Ağustos 2021 Pazar 23:30
Fenerbahçe üç puanı iki golle aldı

Fenerbahçe üç puanı iki golle aldı

   Süper Lig ikinci hafta maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi..Karşılaşmanın 1.dakikasında ilk tehlike Antalyaspor'dan geldi. Güray'ın sert şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.17. dakikada Fenerbahçe'de  Muhammed şutunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada  Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top üsten dışarı çıktı.56. dakikada  Fenerbahçe mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Osayi Samuel'in altıpastan vurduğu şutta kaleci Boffin, topu kornere çeldi.74. dakikada  Antalyaspor'da Nuri Şahin'in şutu Altay'da kaldı.89. dakikada Fenerbahçe Miha Zajc ile golü buldu.90+2. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi. kaldı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe puanın 6 yaparkeni Antalyaspor 1 puanda kaldı. 

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta

Yedekler:Berke Özer,Osman Ertuğrul Çetin,Serdar Aziz,Mesut Özil ,Arda Güler,Miha Zajc,Fatih Yiğit Şanlitürk,Enner Valencia,Melih Bostan    

Teknik Direktör:Vitor Pereira

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel

Yedekler:Doğukan Özkan,Diogo Sousa,Sherel Floranus,Bahadır Öztürk,Doğukan Sinik,Deni Milosevic,Ufuk Akyol,Erkan Eyibil,Hakan Özmert,Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör:Ersun Yanal

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Son Güncelleme: 22.08.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğFenerbahçeAntalyaspor
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