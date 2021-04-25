Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçe, Valencis ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Kasımpaşa,kaleci Harun'un hatasından Hajredinojic ile karşılaşmada beraberliği yakaladı.40. dakikada Fenerbahçe Szalai ile durumu 2-1 yaptı.45+1. dakikada Fenerbahçe penaltı atışından Valencia ile skoru 3-1 yaptı.İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstün oynayan taraf Kasımpaşa oldu.Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar yapan Kasımpaşa aradığı golü 82. dakikada buldu.Kazanılan penaltı atışında Kasımpaşa, Hadergjonaj ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 72 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.38. hafta maçlarında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına giderken, Kasımpaşa haftayı BAY olarak geçecek.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak, Gökhan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson Varga, Thelin

Yedekler: Ramazan, Tosic, Feyzi, Eren, Doğucan, Drinkwater, Tarkan, Hasan, Anıl, Yasin.