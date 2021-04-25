Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

25 Nisan 2021 Pazar 22:21
Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı

Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı

      Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçe, Valencis ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Kasımpaşa,kaleci Harun'un hatasından Hajredinojic ile karşılaşmada beraberliği yakaladı.40. dakikada Fenerbahçe Szalai ile durumu 2-1 yaptı.45+1. dakikada Fenerbahçe penaltı atışından Valencia ile skoru 3-1 yaptı.İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında üstün oynayan taraf Kasımpaşa oldu.Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar yapan Kasımpaşa aradığı golü 82. dakikada buldu.Kazanılan penaltı atışında Kasımpaşa, Hadergjonaj ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 72 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.38. hafta maçlarında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına giderken, Kasımpaşa haftayı BAY olarak geçecek.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak, Gökhan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson Varga, Thelin

Yedekler: Ramazan, Tosic, Feyzi, Eren, Doğucan, Drinkwater, Tarkan, Hasan, Anıl, Yasin.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BB Erzurumspor'dan müthiş galibiyet
BB Erzurumspor'dan müthiş galibiyet
M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0
M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0
Y.Malatyaspor 2- MKE Ankaragücü 1
Y.Malatyaspor 2- MKE Ankaragücü 1
Galatasaray deplasmanda kazandı
Galatasaray deplasmanda kazandı
Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti
Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti
Trabzonspor beş maç sonra galip geldi
Trabzonspor beş maç sonra galip geldi
İH Konyaspor 0 - A.Hatayspor 0
İH Konyaspor 0 - A.Hatayspor 0
Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı
Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı
M.Başakşehir'den kritik galibiyet
M.Başakşehir'den kritik galibiyet
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim