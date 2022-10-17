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Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı....MKE Ankaragücü 0 - Fenerbahçe 3

 Spor Toto Süper Lig 10. Hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankragücü’nü 3-0 yendi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 22:05
Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı....MKE Ankaragücü 0 - Fenerbahçe 3

Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı....MKE Ankaragücü 0 - Fenerbahçe 3

   Spor Toto Süper Lig 10. Hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankragücü’nü 3-0 yendi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.Karşılaşmanın 2. Dakikasında Fenerbahçe Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile skoru 2-0 yaptı.45.dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Yasin Güreler sarı kart gördü.58. dakikada Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel sarı kart gördü.57. dakikada Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel sarı kart gördü.60. dakikada MKE Ankaragücü’nde Jese ve Kevin Malcuit oyundan çıktılar.Yerine Anastasios Chatzigiovannis ve Oğuz Ceylan oyuna girdiler.66. dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Michy Batshuayi oyundan çıktılar.Yerine Diego Rossi ve Joao Pedro oyuna girdiler.

   71. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi Beridze yerini Pedro Moreira’ya bıraktı.72. Dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.78. dakikada MKE Ankaragücü’nde Yasin Güreler ve Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.Yerine Federico Macheda ve Marion oyuna girdiler.90. dakikada Fenerbahçe Diego Rossi ile skoru 3-0 yaptı.90+4. dakşikada Fenerbahçe'de Lincoln ve Bright Osayi-Samuel oyunadna çıktılar.Ezgjan Alioski ve Arda Güler oyuna girdiler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe 20 puan ve averajla ikinciliğe yükselirken, MKE Ankaragücü 7 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Giorgi Beridze, Ali Sowe

Teknik Direktör.Ömer Erdoğan

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Enner Valencia, Michy Batshuayi

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 17.10.2022 22:17
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüFenerbahçe
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