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Fenerbahçe UEFA Avrupa kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan oyuncular açıklandı

03 Eylül 2021 Cuma 20:11
Fenerbahçe UEFA Avrupa kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe UEFA Avrupa kadrosunu açıkladı

    Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan oyuncular açıklandı.Açıklanan kadroda yeni transferler Min Jae Kim, Berisha, Meyer ve Rossi kadroda yer alırken Burak Kapacak yer almadı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır.

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir. Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi
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