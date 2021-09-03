Fenerbahçe UEFA Avrupa kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan oyuncular açıklandı.Açıklanan kadroda yeni transferler Min Jae Kim, Berisha, Meyer ve Rossi kadroda yer alırken Burak Kapacak yer almadı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir. Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.