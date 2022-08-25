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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Austria Wien'i 4-1 yenerek eledi ve gruplara kaldı.İ

25 Ağustos 2022 Perşembe 21:26
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

   Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Austria Wien'i 4-1 yenerek eledi ve gruplara kaldı.İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzara,Diego Barbero ve Engel Rodriguez hakem üçlüsünün yönettiği maç Exxen tv ekranlarından canlı yayınlandı.

   Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı.12. dakikada Fenerbahçe İsmail Yüksek ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Austria Wien’de Marvin Martins sarı kart gördü.44. dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’nin kafa golü ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Austria Wien, Marvin Martins ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Austria Wien iki oyuncu değişikliği ile başladı.Golün sahibi Marvin Martins ve Matthias Braunöder oyundan çıktılar.Yerine Can Keleş ve James Holland oyuna girdiler.65. dakikada Austria Wien’de Dominik Fitz ve Andreas Grubes oyundan çıktılar.Yerine Romeo Vucic ve Marco Djuricin oyuna girdiler.

   70. Dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin nefis golüyle skoru 3-1 yaptı.77. dakikada Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler oyuna girdiler.79. dakikada Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile skoru 4-1 yaptı.80. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun ve Luan Peres oyundan çıktı.Yerine Attila Szalai ve Enner Valencia oyuna girdiler.

   81. dakikada Austria Wien'da Dario Kreiker yerini Johannes Handl'ye bıraktı.82. dakikada Austria Wien'da Dario Kreiker sarı kart gördü.85. dakikada Fenerbahçe'de Diego Rossi yerini Emre Mor'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Austria Wien'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Fenerbahçe;Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Serdar Dursun    

Austria Wien:Christian Früchtl, Lukas Mühl, Reinhold Ranftl, Johannes Handl, Marvin Martins, Billy Koumetio, Manfred Fischer, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Haris Tabakovic, Dominik Fitz    

Son Güncelleme: 25.08.2022 21:39
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAustria Wien
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