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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

  UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 18:15
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray’ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu.Değişen format nedeniyle takım sayısı 32’ye düşürülen organizasyonda Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer aldı.

Fenerbahçe, D Grubu’nda; Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

Galatasaray ise E Grubu’nda; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI;

A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, FENERBAHÇE, Antwerp

E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, GALATASARAY

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

Grup maçları 16 Eylül Perşembe günü başlayıp 9 Aralık Perşembe günü sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nde final 18 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeGalatasaray
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