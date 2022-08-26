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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi gruplarında rakipleri belli oldu.

26 Ağustos 2022 Cuma 15:10
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

    Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi gruplarında rakipleri belli oldu.Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dynamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.Trabzonspor ise UEFA Avrupa Lİgi  H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros ile eşleşti.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu. Turnuvada geçen sezonun şampiyonu Eintracht Frankfurt'un eski Alman futbolcusu Karl-Heinz Körbel, kura öncesi kupayı sahneye getirdi. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hazır bulunduğu kura, eski Macar futbolcu Zoltan Gera ve Karl-Heinz Körbel tarafından gerçekleştirildi.
   32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
 
Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Zürich
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
G Grubu: Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Son Güncelleme: 26.08.2022 22:41
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonspor
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