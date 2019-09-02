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 Fenerbahçe, Volkan Demirel için kararını verdi

  Volkan Demirel Fenerbahçe ile yeniden anlaştı.

 Fenerbahçe, Volkan Demirel için kararını verdi

  Volkan Demirel Fenerbahçe ile yeniden anlaştı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:23
 Fenerbahçe, Volkan Demirel için kararını verdi

 Fenerbahçe, Volkan Demirel için kararını verdi

  Volkan Demirel Fenerbahçe ile yeniden anlaştı.Fenerbahçe Kulübü, 37 yaşındaki Volkan Demirel ile sözleşme yenilenmeyeceğini ve jübile maçı sonrası teknik ekipte görev alacağını duyurdu.

37 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyuran sarı lacivertliler, Volkan Demirel’in teknik ekipte yer alacağını açıkladı.

Öte yandan Volkan Demirel için yapılacak jübile karşılaşmasıyla ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı Volkan Demirel açıklaması:

“Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında ‘Fenerbahçelilik' olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.

Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir.

Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.

Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz.

Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!”

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVolkan Demirel
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