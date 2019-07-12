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Fenerbahçe, WinWin’de deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu

Fenerbahçe'de Win Win deneyim ödülleri kazananlar belli oldu.

Fenerbahçe, WinWin’de deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu

Fenerbahçe'de Win Win deneyim ödülleri kazananlar belli oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:11
Fenerbahçe, WinWin’de deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu

Fenerbahçe,  WinWin’de deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu

  Fenerbahçe' de Win Win deneyim ödülleri kazananlar belli oldu.Fenerbahçe resmi sitesinde yayınlanan listede kazananlar açıklandı. “Fenerbahçe WinWin” kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu.Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex de Souza forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç yapma fırsatı ve bunlar gibi ödüller, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.
 
   Deneyim ödülleri kazananların ASİL LİSTESİ için TIKLAYINIZ.https://www.fenerbahce.org/FB/files/38/388c5279-825f-41d8-8e92-58e40d639ab7.pdf
   Deneyim ödülleri kazananların YEDEK LİSTESİ için TIKLAYINIZ.https://www.fenerbahce.org/FB/files/38/388c5279-825f-41d8-8e92-58e40d639ab7.pdf

   Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.05.2019 tarih ve 24951361-255.01.02-E4504 Sayılı izni ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin WinWin kampanyasına 1066944 iştirakçi katılmıştır. 23.06.2019 tarihinde yapılan çekilişte deneyim ödüllerini kazanan asil ve yedek talihliler belli olmuştur. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 14.07.2019, yedek talihlilerin en geç 29.07.2019 tarihine kadar 0212 356 74 25 faks numarasına nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:16/1 K:8 Zincirlikuyu/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 12.07.2019 09:20
Anahtar Kelimeler:
Win Win ÖdülleriFenerbahçe
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