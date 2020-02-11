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Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe ilk karşılaşmasını deplasmanda 3-0 kazandığı Kırklareli karşısında evinde 1-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.

11 Şubat 2020 Salı 23:10
Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe yarı finalde

   Fenerbahçe ilk karşılaşmasını deplasmanda 3-0 kazandığı Kırklareli karşısında evinde 1-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan rövanş maçında da 1-0 galip gelerek yarı finale yükselen taraf oldu.Baştan sona oyunun hakimi olan sarı lacivertliler, Kırklarelispor'a maç boyunca tehlike yaratma fırsatı vermedi.    Fenerbahçe ilk yarıda birçok net gol fırsatından yararlanamayınca iki takım soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.

   Karşılaşmanın 50. dakikasında ise Fenerbahçe aradığı golü Mevlüt Erdinç ile buldu.Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş Kırklarelispor kalecisi İbrahim'den sekti. Dönen topu iyi takip eden Mevlüt Erdinç altı pasta yaptığı vuruş ile takımını 1-0 öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe bu skorla galip geldi ve yarı finale yükselen taraf oldu.Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final turunda Trabzonspor-BB Erzurumspor eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan sol bek Hasan Ali Kaldırım 68 gün sonra forma giydi.Ara transferde kadroya dahil olan Simon Falette ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKırklarelispor
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