Fenerbahçe yarı finalde...Fenerbahçe 4 - Kayserispor 1

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Kayserispor’u 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.Ülker Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Süleyman Özay ve erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 8.dakikasında Fenerbahçe Emre Mor ile 1-0 öne geçti.18.dakikada Kayserispor Dimitrios Kolovetsios ile skoru 1-1 yaptı.30.dakikada Kayserispor’da sakatlanan Carlos Mane yerini Emrah Başsan’a bıraktı.42.dakikada fenerbahçe Emre Mor ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Miha Zajc yerini Müguel Crespo’ya bırakırken, Kayserispor’da Mario Gavranovic yerini Bernard Mensah’a bıraktı.57.dakikada Kayserispor’da Arif Kocaman yerini Antony Uzodimma’ya bıraktı.

Karşılaşmanın 58.dakikadasında Fenerbahçe, Kayserispor kalecisi Cenk Gönen’in büyük hatasını affetmeyen Serdar Dursun ile skoru 3-1 yaptı.68.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Emre Mor ve Diego Rossi oyundan çıktılar.Yerine Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci oyuna girdiler.

73.dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.78.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia yerini Arda Güler’e bıraktı.80.dakikada Kayserispor’da Mame Thiem ve Miguel Cardoso oyundan çıktılar.Yerine İlhan Parlak ve Ramazan Civelek oyuna girdiler.90.dakikada Fenerbahçe genç yıldızı Arda Güler ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.Bu sonuçla Yarı Final takım eşleşmelerinde MKE Ankaragücü Başakşehir FK ile eşleşirken, Fenerbahçe, DG Sivasspor ile eşleşti.Karşılaşmalar Mayıs ayında oynanacak.