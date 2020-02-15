Fenerbahçe'ye şok yenilgi

Fenerbahçe son derece önemli ve kesin favori gösterildiği karşılaşmada Ankaragücü'ne yenilerek şampiyonlk yarışından resmen düştü.Süper Lig'de 22. haftanın kritik maçında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Nefes kesen maçta kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu. Başkent ekibi 20 puana çıkarak maç fazlasıyla tehlike bölgesinden çıktı. Fenerbahçe ise Galatasaray derbisi öncesi ağır yara aldı.

Fenerbahçe dev derbi öncesi 38 puanda kaldı ve maç eksiğiyle Galatasaray'ın bir puan gerisinde 6. sırada haftayı bitirdi. Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi 13'te Saba ve 75'te Gerson Rodrigues'in golleriyle üç puana uzandı, Kanarya'nın tek golü ise 90+6'da Serdar Aziz'den geldi.

Kanarya'da Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Maça ikinci yarıda dahil olan 39 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sakatlanınca oyundan alındı.

Opta’nın verilerine göre; Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de oynadığı 22 maçın 17’sinde gol yedi, bu karşılaşmaların 12’sinde kalesine gelen ilk top gol oldu.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Şok yenilginin yanı sıra 85'te sarı kart gören Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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