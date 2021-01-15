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Fenerbahçe'ye yeni stoper

Mesut Özil transferi dışında önceliğini stoper takviyesine veren Fenerbahçe, Attila Szalai ile anlaşma tamamlandı.

15 Ocak 2021 Cuma 21:07
Fenerbahçe'ye yeni stoper

Fenerbahçe'ye yeni stoper

   Mesut Özil transferi dışında önceliğini stoper takviyesine veren Fenerbahçe, Attila Szalai ile anlaşma tamamlandı.Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'nin sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen genç savunmacı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAttila Szalai
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