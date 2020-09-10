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Fenerbahçe yeni sezona hazır

Yarın Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile başlayacak

10 Eylül 2020 Perşembe 10:53
Fenerbahçe yeni sezona hazır

Fenerbahçe yeni sezona hazır

    Yarın Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile başlayacak Süper Lig'de en hazır takım Fenerbahçe görünüyor.Yaptığı transferler ve oynadığı hazırlık karşılaşmalarında yeni teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hayli göz dolduran sarı lacivertliler bu sezona iddalı giriyorlar.Fenerbahçe'de geçen sezo sıkıntı yaşanan sağ ve sol bekler ile defansın ortası bu sene yeni transferlerle giderildi.Fenerbahçe'de yıllar sonra Beşiktaş'tan ayrılarak sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül takımın as sağ beki olurken, yedekte Murat Sağlam'ın oynaması bekleniyor.Yine sol bekte Trabzonspor'un başarılı oyuncusu  Filip Novak gibi bir isme sahip olan sarı lacivertliler, Çek futbolcuyu yine Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'le sık sık rotasyonda kullanacağı bekleniyor.Fenerbahçe'de defansın orta göbeğinde ise Lemos transferi burayı kuvvetlendirdi.Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Zanka arasında kıyasıya bir rekabet olacak.Fenerbahçe'de kaleyi  geçen sene olduğu gibi Altay Bayındır koruyacak.Erol Bulut'un, Harun Tekin'in takımda kalması üzerine ikili arasında rekabetten yararlanmayı amaçladığı öğrenildi.

  Bu sezon son derece iddialı bir. orta saha kuran Fenerbahçe'de Erol Bulut; Mert Hakan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın yer aldığı bir orta saha oynaması bekleniyor.Tolga Ciğerci, Jailson, Oğuz Kaan Güctekin Ozan Tufan, Emre Nasuh forma bekleyecekler arasında.Sağ ve sol açıkta Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu,Sinan Gümüş, Nabil Dirar forma savaşı verecekler.

   Forvet mevkiinde ise Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam da Fenerbahçe'nin golcüsü olarak sahada yerini alacak.Hazırlık maçlarında attığı gollerle kendini ispat eden Mame Thiam Fenerbahçe'de Vedat'ın gitmsei ile bu boşluğu dolduracak.Yine Enner Valencia'da takımda yer alacak isimler arasında.Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen Frey'de ve Allahyar'da bu arada unutulmamalı.

Gidenler   

     Fenerbahçe'de  Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici'den sonra Miha Zajc ile de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Hazırlık Maçları

15.08.2020 Fenerbahçe 4 - İstanbulspor 0

22.08.2020 Fenerbahçe 2 -Karagümrük 2

28.08.2020 Fenerbahçe 1 - Alanyaspor 1

31.08.2020 Fenerbahçe 4 -Antalyaspor 0

05.09.2020 Fenerbahçe 1 - Demir Grup Sivasspor 0

   

 

 

   

  

  

 

 

 

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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