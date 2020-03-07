Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor

Fenerbahçe bu akşam evinde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Yukatel Denizlispor'la oynuyor.Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçında Yukatel Denizlispor’u konuk ediyor. 7 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

(Fenerbahçe)

