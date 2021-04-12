Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'nü 3-1 yendi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:48
Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü

Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü

    Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'nü 3-1 yendi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı.Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, Serdar Aziz'in boş kaleye topu gönderemedi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sürdü.Ancak gol sesi çıkmadı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 45. dakikada Mert hakan Yandaş ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.65. dakikada Gaziantep FK serbest vuruştan Alexandru Maxim ile durumu 1-1 yaptı.71. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-1 yaptı.90+5. dakikada Sinan Gümüş, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gaziantep FK'nü 3-1 yendi.

   Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66 yaparken, Gaziantep FK 50 puanda kaldı.35. hafta Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'le oynarken, Gaziantep FK evinde Kasımpaşa ile oynayacak.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.

.

Son Güncelleme: 12.04.2021 21:07
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa 0 - Yeni Malatyaspor 0
Kasımpaşa 0 - Yeni Malatyaspor 0
Beşiktaş, Erzurum deplasmanından üç puanla dönüyor
Beşiktaş, Erzurum deplasmanından üç puanla dönüyor
HK Kayserispor 0 - Antalyaspor 1
HK Kayserispor 0 - Antalyaspor 1
Başkent derbisini MKE Ankaragücü kazandı
Başkent derbisini MKE Ankaragücü kazandı
DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti
DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti
Guidetti | Takımım pes etmedi
Guidetti | Takımım pes etmedi
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
Galatasaray puan kaybetmeye devam ediyor
Galatasaray puan kaybetmeye devam ediyor
Karadeniz derbisinden gol sesi çıkmadı
Karadeniz derbisinden gol sesi çıkmadı
Hatayspor 2 -Göztepe 3
Hatayspor 2 -Göztepe 3

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim