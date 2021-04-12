Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü
Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'nü 3-1 yendi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı.Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, Serdar Aziz'in boş kaleye topu gönderemedi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sürdü.Ancak gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 45. dakikada Mert hakan Yandaş ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.65. dakikada Gaziantep FK serbest vuruştan Alexandru Maxim ile durumu 1-1 yaptı.71. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-1 yaptı.90+5. dakikada Sinan Gümüş, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gaziantep FK'nü 3-1 yendi.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.
Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.
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