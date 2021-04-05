Fenerbahçe zirveye ortak oldu
Süper Lİg 32. hafta maçında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek Lig yarışında bende varım dedi.Karşılaşmada 18. dakikada Hadi Sacko şutunu Szalai uzaklaştırdı.21. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı.42. dakikada Sagal, Altay'ı geçti ancak pası yanındaki Rodallega'ya aktaramayınca Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.İlk yarı golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 62 puanla ikincilik koltuğuna otururken, Yukatel Denizlispor 25 puanla 21. sırada kaldı.33. hafta maçlarında fenerbahçe, Yeni Malatya deplasamnına giderken, Yukatel Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta
Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega