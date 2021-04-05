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Fenerbahçe zirveye ortak oldu

Süper Lİg 32. hafta maçında Fenerbah.e evinde Yukatel Denizlispor'u yenerek Lig yarışında bende varım dedi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:56
Fenerbahçe zirveye ortak oldu

Fenerbahçe zirveye ortak oldu

   Süper Lİg 32. hafta maçında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek Lig yarışında bende varım dedi.Karşılaşmada 18. dakikada Hadi Sacko şutunu Szalai uzaklaştırdı.21. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı.42. dakikada Sagal, Altay'ı geçti ancak pası yanındaki Rodallega'ya aktaramayınca Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.İlk yarı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Pelkas çıktı, Osayi ve İrfan Can oyuna dahil oldu.65. dakikada Caner'in korne atışında  Samatta kafa golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.85. dakikada İrfan Can golle buluştu.Ancak gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe 62 puanla ikincilik koltuğuna otururken, Yukatel Denizlispor 25 puanla 21. sırada kaldı.33. hafta maçlarında fenerbahçe, Yeni Malatya deplasamnına giderken, Yukatel Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

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