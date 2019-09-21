Fenerbahçe zor da olda kazandı

Fenerbahçe derbi öncesi moral kazandı.Kanarya 1-0 geri düştüğü maçta konuğu MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. 14'te Orgill skoru 1-0 yaptı. 20'de Zanka skoru eşitledi. 73'te Vedat Muriqi ile skor 2-1'e geldi. Fenerbahçe 10 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Başkent ekibi 5 puanda kaldı.14.cü dakikada Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill, Zanka'yı da geçti. Sağ taraftan ceza sahasına girer girmez kaleyi düşünen Orgill topu ağlara gönderdi.20.ci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Korcan boşa çıktı ve arka direkteki Zanka seken topu ağlara gönderdi.Vedat Muriqi ile duvar pası yapan Kruse ceza sahasına girer girez sağ ayağıyla kaleyi yokladı ama top az farkla yandan dışarı gitti.Emre Belözoğlu forvet arkası bölgesine geçti ve devreyi burada tamamladı. İkinci yarıda Emre 8 numara bölgesine geçti.73.cü dakikadaEmre Belözoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kruse rakibini çok şık bir şekilde oyundan düşürdü ve Muriqi'e harika bir pozisyon hazırladı. Muriqi topu tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı.Maçta başka gol olamayınca karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

(Sözcü)