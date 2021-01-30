Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi
Süper lig maçında Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizsspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 34. dakikada Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.45+1. dakikada Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve ilk yarıyı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz Maç Yorumu
Bu galibiyetin ardından puanını 45'e yükselten ev sahibi Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, konuk ekip Çaykur Rizespor ise 25 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.