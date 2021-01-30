Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi

Süper lig maçında Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizsspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 34. dakikada Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.45+1. dakikada Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve ilk yarıyı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Karşılaşmada ikinci yarıda 70. dakikada teknik direktör Marius Sumudica, saha kenarında maçın hakemine yönelik şiddetli itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve maçın geri kalan kısmını tribünlerden takip etti.87. dakikada Fabricio Baiano, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz Maç Yorumu

Bu galibiyetin ardından puanını 45'e yükselten ev sahibi Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, konuk ekip Çaykur Rizespor ise 25 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.