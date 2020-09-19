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Fenerbahçe ‘AİHM’e kadar gideceğiz’

 Fenerbahçe harcama limitleri ile ilgili hamle yapıyor.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:43
Fenerbahçe ‘AİHM’e kadar gideceğiz’

Fenerbahçe ‘AİHM’e kadar gideceğiz’

   Fenerbahçe harcama limitleri ile ilgili hamle yapıyor.Skor'dan Bahadır Çokişler'in özel haberine göre Fenerbahçe, TFF'nin Kulüp Lisans Talimatı ve Harcama Limitleri ile ilgili ses getirecek bir hamle yapacak.

   Sarı-lacivertli yöneticiler Fethi Pekin ve Alper Pirşen, İstanbul Üniversitesi'nden İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku konusunda uzman profesörlerle yaptığı çalışmalarını bitirdi.

   Fenerbahçe, Harcama Limiti uygulamasının anayasal mülkiyet hakkı başta olmak üzere, sözleşme, girişim ve çalışma hak özgürlüğüne aykırı olduğu tezini ileri sürüp mütaalasını hazırladı.

    Sarı-lacivertliler, bu çalışmayı önümüzdeki günlerde TFF başta olmak üzere ilgili makamlara sunacak. Federasyonun talimatlarda gerekli düzeltmeleri yapmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar uzanacak bir yol tespit edildi.

   Bununla birlikte çalışacak hukukçuların dahi belirlendiği ve sürecin lehte sonuçlanması halinde talimatın altında imzası bulunan tüm TFF yöneticileri aleyhinde tazminat davası açılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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