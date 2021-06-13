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Fenerbahçe'de şok istifa

Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olan Aram Markaroğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

13 Haziran 2021 Pazar 18:02
Fenerbahçe'de şok istifa

Fenerbahçe'de şok istifa

   Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olan Aram Markaroğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Aram Markaroğlu, yaptığı açıklamada, “Biz büyük bir heyecanla bu çalışmaları yaparken ve iş nihayete yaklaşırken, hatta bundan sonra fitness gibi başka tesisleri de bitireceğimizin kendilerine göre telaşına kapılan başkanımızı belki de çok sevdiklerinden ne pahasına olursa olsun yanında kalmak isteyen bazı insanlar tarafından hakkımızda tezvirat ve karamalarıyla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya üzerinden yaptığı istifa duyurusunda sitemli sözler sarf eden Aram Markaroğlu, “Bu insanlarla mücadele etmek bizim için sanılandan çok daha kolaydı ancak biz o yolu seçmedik. Bizim yaşamımızda ne pahasına olursa olsun kalmak diye bir düstur yoktur. Biz, bize yapılan kötülükleri başkalarına yapamayacağımız gibi; büyük risklerin altına girmiş Sn. Başkanımızı da bu gibi basit problemerle uğraştıramazdık” dedi.

İşte Markaroğlu’nun yaptığı paylaşım:

Son Güncelleme: 13.06.2021 21:32
Anahtar Kelimeler:
Aram MarkaroğluFenerbahçe
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