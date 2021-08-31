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Fenerbahçe'den flaş transfer

Transfer süresinin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe, MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi.

31 Ağustos 2021 Salı 14:42
Fenerbahçe'den flaş transfer

Fenerbahçe'den flaş transfer

    Transfer süresinin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe, MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi. İtalyan asıllı Uruguaylı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe’nin transferi resmileştirdikten sonra detayları açıklaması bekleniyor. İddialara göre; 3 yıldır ABD’de futbol oynayan Diego Rossi’nin satın alma opsiyonu 6 milyon Euro olacak.Genel olarak sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki Rossi, sağ kanat ve forvet bölgelerinde de mücadele edebiliyor. Transfermarkt’teki piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, 2020’de MLS’in en iyi genç oyuncusu seçildi ve Altın Ayakkabı’nın da sahibi oldu.

   2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Uruguay’da Penarol takımıyla şampiyon olan Diego rossi, 2017’de Uruguay U20 Milli Takımı ile Güney Amerika şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon MLS’te 6 gol atıp 1 asist yapan Rossi, 2019-20 sezonunda oynadığı 26 maçta 18 gol atıp 4 asistlik performansıyla Avrupa devlerinin dikkatlerini çekmeyi başarmıştı.

Yıldız futbolcu Diego Rossi, Opta verilerine göre; MLS’in 2021 sezonunda en fazla gol atan (6), net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), toplam ve isabetli şut çeken (63 & 24) oyuncu oldu.

Bu sezon başında İngiltere’den Tottenham ve Everton’ın başarılı futbolcuyla ilgilendiği iddia ediliyordu.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncuyu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

Rossi’yi, İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkililerimiz karşıladı.

Diego Rossi’yle transfer görüşmeleri sağlık kontrollerinin ardından devam edecek.

DIEGO ROSSI KİMDİR?

   Diego Rossi, 5 Mart 1998 yılında Uruguay’ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol’da başlayan Diego Rossi, 2015-2016 sezonunda A takım kadrosunda yer aldı. İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmez isimleri arasına girdi. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirdi. Penarol’da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017-2018’de MLS ekibi Los Angeles FC’ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Amerika’daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan Rossi, 2019-2020 sezonunda 26 maçta 18 gol, 2020-2021 sezonunda ise 19 maçta 6 golle oynadı. Profesyonel kariyerinde çıktığı toplam 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor. Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında oynayarak 13 gole imza atan Rossi, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

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Son Güncelleme: 31.08.2021 18:58
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDiego Rossi
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