Fenerbahçe'den gol şov...Fenerbahçe 4 -Tirana 0
Yeni sezon hazırlıklarını sürdürenFenerbahçe, ikinci hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tirana'yı ile oynadı.karşılaşmadan 4-9 gali ayrılan Fenerbahçe, 9. dakikada Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha.
Tirana: Visar Beka, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhıxha, Taulant Seferi, Devid de Silva