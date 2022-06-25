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Fenerbahçe'den gol şov | Fenerbahçe 4 -Tirana 0

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürenFenerbahçe, ikinci hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tirana'yı ile oynadı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 19:32
Fenerbahçe'den gol şov | Fenerbahçe 4 -Tirana 0

Fenerbahçe'den gol şov...Fenerbahçe 4 -Tirana 0

   Yeni sezon hazırlıklarını sürdürenFenerbahçe, ikinci hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tirana'yı ile oynadı.karşılaşmadan 4-9 gali ayrılan Fenerbahçe, 9. dakikada Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe 53. dakikada Novak'ın golüyle farkı 2'ye yükseltti..Fenerbahçe 83. dakikada Pelkas ile skoru 3-0'a getirdi.88. dakikada Fenerbahçe Samatta ile skoru 4-0 yaptı.Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Arnavutluk şampiyonu Tirana'yı 4-0 yendi.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha.

Tirana: Visar Beka, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhıxha, Taulant Seferi, Devid de Silva

Son Güncelleme: 25.06.2022 20:11
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTirana
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