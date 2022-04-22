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Fenerbahçe’den Rizespor’a yarım düzine gol

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında düşme potasında yer alan Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe ‘ye 6-0 yenildi.

22 Nisan 2022 Cuma 22:23
Fenerbahçe’den Rizespor’a yarım düzine gol

Fenerbahçe’den Rizespor’a yarım düzine gol

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftanın açılış maçında düşme potasında yer alan Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe ‘ye 6-0 yenildi.Karşılaşma kırmızı kartla başladı. Çaykur Rizespor'dan Fabricio Baiano maçın henüz 35. saniyesinde Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.9. dakikada Fenerbahçe Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.11. dakikada Çaykur Rizespor’da Erik Sabo sarı kart gördü.Fenerbahçe 45+1. dakikada penaltı kazandı.Topun başına geçen Serdar Dursun 45+3. dakikada skoru 2-0 yaptı.45+8. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Eren Albayrak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.Çaykur Rizespor’da Eren Albayrak sarı kart gördü. Topun başına geçen Serdar Dursun topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe iki değişiklikle başladı.Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel yerini Arda Güler ve Nazım Sangare’ye bıraktı.Çaykur Rizespor’da Eren Albayrak ve Tyler Boyd oyundan çıktı.Yerine Cemali Sertel ve Yusuf Sarı oyuna dahil oldular.51. dakikada Fenerbahçe Serdar Dursun ile skoru 4-0 yaptı.Nazım Sangare’nın ortasına Arda Güler kafayı vurdu.Kaleci Gökhan Akkan çeldi, dönen topu Serdar Dursun tamamladı.Bu golle Serdar Dursun sezonun ilkyarısında oynanan Çaykur Rizespor  maçında olduğu gibi hardtrick yaptı.52. dakikada Fenerbahçe’de Min-Jae Kim sarı kart gördü.60. dakikada Çaykur Rizespor’da Joel Pohjanpalo yerini Papiss Cisse’ye bıraktı.63. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo sakatlanarak oyundan çıktı.Aynı dakikada Serdar Dursun ve Serdar Aziz oyundan çıktı.Yerine Enner Valencia ve Marcel Tisserand oyuna girdi.65. dakikada Fenerbahçe Arda Güler’in nefis ortası ve Enner Valencia’nın kafa golü ile skoru 5-0 yaptı66. Dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo yerine Lüiz Gustavo oyuna girdi.70. Dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler’in şutunu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.75. dakikada Çaykur Rizespor’da Yannick Bolasie oyundan çıkarken yerine Deniz Hümmet oyuna girdi.76. dakikada Fenerbahçe Nazım Sangare ile skoru 6-0 yaptı.86. dakikada Çaykur Rizespor’da Sebastian Holmen Arda Güler’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’u 6-0 yendi.

   Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 65 yaparken, Çaykur Rizespor 30 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Süper Lig 34. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 34. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 35. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 22.04.2022 22:35
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFenerbahçe
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