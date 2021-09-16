Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı

  Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

16 Eylül 2021 Perşembe 23:34
Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı

Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı

    Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 1.dakikasında Fenerbahçe'de  Rossi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda  net fırsatı kullanamadı.10.dakikada Fenerbahçe Mesut Özil ile 1-0 öne geçti.23.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kostic yakın mesafeden vurdu kaleci Altay son anda çıkardı40.dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı Serdar vurdu şutu kalecide kaldı.41.dakikada Frankfurt, Lammers ile skoru 1-1 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Kostic yerden bıraktı boş kaleye Lammers vurdu ve golü attı..Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

   karşılaşmanın ikinci yarısında  59.dakikada sol kanattan Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi.75.dakikada Valencia, Mesut, Mert Hakan ve Ferdi çıktı Berisha, Pelkas, Max Meyer ve Muhammed girdi82.dakikada Max Meyer orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.85.dakikada Fenerbahçe'de bu kez Gustavo sarı kart gördü.90.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Pelkas penaltıyı gole çeviremedi.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi

Son Güncelleme: 16.09.2021 23:47
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi D GrubuFenerbahçeEintracht Frankfurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2
Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0
Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı
Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı
Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 
Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 
Fenerbahçe'den 11 dakika 52 saniye tepkisi
Fenerbahçe'den 11 dakika 52 saniye tepkisi
Istanball Cup’ta şampiyon Fenerbahçe Beko
Istanball Cup’ta şampiyon Fenerbahçe Beko
Müthiş maçın galibi yok...Trabzonspor 2- Galatasraay 2
Müthiş maçın galibi yok...Trabzonspor 2- Galatasraay 2
Göztepe ilk galibiyeti aldı
Göztepe ilk galibiyeti aldı
Hatayspor deplasmanda kazandı
Hatayspor deplasmanda kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim