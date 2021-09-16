Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 1.dakikasında Fenerbahçe'de Rossi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda net fırsatı kullanamadı.10.dakikada Fenerbahçe Mesut Özil ile 1-0 öne geçti.23.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kostic yakın mesafeden vurdu kaleci Altay son anda çıkardı40.dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı Serdar vurdu şutu kalecide kaldı.41.dakikada Frankfurt, Lammers ile skoru 1-1 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Kostic yerden bıraktı boş kaleye Lammers vurdu ve golü attı..Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi