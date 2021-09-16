Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 1.dakikasında Fenerbahçe'de Rossi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda net fırsatı kullanamadı.10.dakikada Fenerbahçe Mesut Özil ile 1-0 öne geçti.23.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kostic yakın mesafeden vurdu kaleci Altay son anda çıkardı40.dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı Serdar vurdu şutu kalecide kaldı.41.dakikada Frankfurt, Lammers ile skoru 1-1 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Kostic yerden bıraktı boş kaleye Lammers vurdu ve golü attı..Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

karşılaşmanın ikinci yarısında 59.dakikada sol kanattan Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi.75.dakikada Valencia, Mesut, Mert Hakan ve Ferdi çıktı Berisha, Pelkas, Max Meyer ve Muhammed girdi82.dakikada Max Meyer orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.85.dakikada Fenerbahçe'de bu kez Gustavo sarı kart gördü.90.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Pelkas penaltıyı gole çeviremedi.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi