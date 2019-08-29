Fenerbahçe Mehmet Ekici yolları ayırıyor

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği Mehmet Ekici ile yollarını ayırmaya karar verdi.Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Mehmet Ekici ile yolların ayrıldığını kişisel Twitter hesabından açıkladı.

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe yönetiminin Mehmet Ekici’yi kadroda düşünmediğini ve Ekici’den kendisine kulüp bulması istendiğini açıkladı. Kutlualp, “Mehmet Ekici’ye ‘Kulüp bul’ dendi, o da ‘Bu saatte nasıl bulayım’ dedi” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kutlualp, “Ekici karakterli bir kişilik şüphesiz ancak Fenerbahçe’nin menfaatleri, yapılanması, oyun planlaması bazen ayrılıkları gerektiriyor maalesef. Duygusallık, vefa çok önemli ama bazen vedalar olabiliyor. En önemlisi vedayı yakışır yapmak” ifadelerini kullandı.

(Sözcü)