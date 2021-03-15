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Fenerbahçe’nin isyanı sonrası TFF harekete geçti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün iddiaları üzerine harekete geçti.

15 Mart 2021 Pazartesi 21:13
Fenerbahçe’nin isyanı sonrası TFF harekete geçti!

Fenerbahçe’nin isyanı sonrası TFF harekete geçti!

   Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün iddiaları üzerine harekete geçti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğunu açıkladı.

    Sarı lacivertlilerin dün akşam evinde oynadıkları ve 2-1 yenildiği maçta Gençlerbirliği'nin 2. golünde ofsayt tartışmaları maça damga vurdu.

   Maç sonunda Fenerbahçeli yöneticileri Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in, VAR odasında görev yapan VAR operatörü hakkında ve TFF yöneticileri ile ilgili bulunduğu ithamlar büyük gündem yarattı.

   Konu ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Kulübü’nün iddialara ilişkin elindeki tüm belgelerin açıklanması gerektiğini belirterek, Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in iddiaları ile ilgili olarak savcılığa başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

   Süper Lig'in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.

   Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig'de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.

   TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.

   Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.

   Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur.

   Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Fenerbahçe
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