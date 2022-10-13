Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe turu garantiledi....AEK Larnaca 1 - Fenerbahçe 2   

 UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi.

13 Ekim 2022 Perşembe 21:49
Fenerbahçe turu garantiledi....AEK Larnaca 1 - Fenerbahçe 2   

Fenerbahçe turu garantiledi....AEK Larnaca 1 - Fenerbahçe 2   

   UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi.Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.AEK Arena (Georgios Karapatakis) Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski yönetti.Temsilcimiz Fenerbahçe 16. Dakikada Joao Pedro ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler sarı kart gördü.38. dakikada AEK Larnaca’da Engel Garcia Cabezali sarı kart gördü.41. dakikada AEK Larnaca’da Rafael Hamas sarı kart gördü.43. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada AEK Larnaca’da Ivan Trickovski sarı kart gördü.52. dakikada AEK Larnaca Ivan Trickovski penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.64. dakikada AEK Larnaca’da ,Rafael Mamas oyundan çıktı.Yerine Giorgos Naoum oyuna girdi.67. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.69. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler, Ezgjan Aioski ve Joao Pedro oyundan çıktılar.Yerine Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdiler.75. dakikada AEK Larnaca’da  Luis Gustavo, Omri Altman ve Ivan Trickovski oyundan çıktılar.Yerine Pere Pons Riera, Victor Olatunji ve Rafael Lopes oyuna girdiler.

   76. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln yerini Miguel Crespo’ya bıraktı.80.dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.82. dakikada AEK Larnaca’da Oier Sanjurjo yerini Mikel Gozales’e bıraktı.84. dakikada AEK Larnaca’da Angel Garcia Cabezali kırmızı kart gördü.Aynı dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ayağından penaltı kaçırdı.88. dakikada Fenerbahçe’de Gustavo Henrique sarı kart gördü.90. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.-90+2. dakikada AEK Larnaca'da Pere Pons Riera ve Imad Faraj sarı kart gördü.j

     Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AEK larnaca’yı 2-1 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe Grubu’nda 10 puanla lider olarak çıktı.

   Grubun diğer maçında Dinamo Kiev evinde Rennes'e 1-0 yenildi.4 maç sonunda Fenerbahçe 10 puan ve averajla 1.ci sırada yer alırken, Rennes 10 puanla 2.ci sırada yer aldı.AEK Larnaca 3 puanla 3.cü sırada yer alırken, Dinamo Kiev o punala sonuncu sırada yer aldı.

AEK Larnaca:Kenan Piric, Nenad Tomovic,Roberto Rosales, Oier Sanjurjo, Luis Gustavo, Ivan Trickovski,Imad Faraj, Angel Garcia Cabezali, Hrvoje Milicevic, Omri Altman, Rafael Mamas   

Yedekler:Milos Gordic, Ioakim Toumbas, Mikel Gonzalez, Nikos Englezou, Kypros Christoforou, Pere Pons Riera, Giorgos Naoum, Rafael Lopes, Victor Olatunji, Henry Andreou    

Teknik Direktör:Jose Luis Oltra

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Lincoln, Joao Pedro, İsmail Yüksek, Diego Rossi  

Yedekler:Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi    

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Son Güncelleme: 13.10.2022 22:27
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi B GrubuAEK Larnaca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir tur biletini kaptı...Başakşehir FK 3 - Rigas Skola 0
Başakşehir tur biletini kaptı...Başakşehir FK 3 - Rigas Skola 0
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na Veda Etti
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na Veda Etti
 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu
 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu
Başakşehir FK 0 - Sivasspor 2
Başakşehir FK 0 - Sivasspor 2
Trabzonspor 0 - Kasımpaşa 0
Trabzonspor 0 - Kasımpaşa 0
Fenerbahçe Beko 85 - Onvo Büyükçekmece Basketbol 80
Fenerbahçe Beko 85 - Onvo Büyükçekmece Basketbol 80
9 gollü düellonun galibi Fener | Fenerbahçe 5 - F.Karagümrük 4
9 gollü düellonun galibi Fener | Fenerbahçe 5 - F.Karagümrük 4
Ampute Futbol Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu!
Ampute Futbol Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu!
Arsenal liderliğini sürdürdü
Arsenal liderliğini sürdürdü
Hatayspor 1 - Alanyaspor 0
Hatayspor 1 - Alanyaspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim