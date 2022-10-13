Fenerbahçe turu garantiledi....AEK Larnaca 1 - Fenerbahçe 2

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi.Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.AEK Arena (Georgios Karapatakis) Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski yönetti.Temsilcimiz Fenerbahçe 16. Dakikada Joao Pedro ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler sarı kart gördü.38. dakikada AEK Larnaca’da Engel Garcia Cabezali sarı kart gördü.41. dakikada AEK Larnaca’da Rafael Hamas sarı kart gördü.43. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada AEK Larnaca’da Ivan Trickovski sarı kart gördü.52. dakikada AEK Larnaca Ivan Trickovski penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.64. dakikada AEK Larnaca’da ,Rafael Mamas oyundan çıktı.Yerine Giorgos Naoum oyuna girdi.67. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.69. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler, Ezgjan Aioski ve Joao Pedro oyundan çıktılar.Yerine Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdiler.75. dakikada AEK Larnaca’da Luis Gustavo, Omri Altman ve Ivan Trickovski oyundan çıktılar.Yerine Pere Pons Riera, Victor Olatunji ve Rafael Lopes oyuna girdiler.

76. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln yerini Miguel Crespo’ya bıraktı.80.dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.82. dakikada AEK Larnaca’da Oier Sanjurjo yerini Mikel Gozales’e bıraktı.84. dakikada AEK Larnaca’da Angel Garcia Cabezali kırmızı kart gördü.Aynı dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ayağından penaltı kaçırdı.88. dakikada Fenerbahçe’de Gustavo Henrique sarı kart gördü.90. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.-90+2. dakikada AEK Larnaca'da Pere Pons Riera ve Imad Faraj sarı kart gördü.j

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AEK larnaca’yı 2-1 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe Grubu’nda 10 puanla lider olarak çıktı.

Grubun diğer maçında Dinamo Kiev evinde Rennes'e 1-0 yenildi.4 maç sonunda Fenerbahçe 10 puan ve averajla 1.ci sırada yer alırken, Rennes 10 puanla 2.ci sırada yer aldı.AEK Larnaca 3 puanla 3.cü sırada yer alırken, Dinamo Kiev o punala sonuncu sırada yer aldı.

AEK Larnaca:Kenan Piric, Nenad Tomovic,Roberto Rosales, Oier Sanjurjo, Luis Gustavo, Ivan Trickovski,Imad Faraj, Angel Garcia Cabezali, Hrvoje Milicevic, Omri Altman, Rafael Mamas

Yedekler:Milos Gordic, Ioakim Toumbas, Mikel Gonzalez, Nikos Englezou, Kypros Christoforou, Pere Pons Riera, Giorgos Naoum, Rafael Lopes, Victor Olatunji, Henry Andreou

Teknik Direktör:Jose Luis Oltra

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Lincoln, Joao Pedro, İsmail Yüksek, Diego Rossi

Yedekler:Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi

Teknik Direktör:Jorge Jesus