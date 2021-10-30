Fenerbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Süper Lig 11. hafta maçında İH Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Fenerbahçe bu sonuçla Trabzonspor, Alanyaspor ve İH Konyaspor'a yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Karşılaşmanın 2. dakikasında İH Konyaspor,Soner Dikmen ile 1-0 öne geçti.11. dakikada İH Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 İH Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı lacivertliler skoru değiştirmek adına elinden geleni yaptılar.65. dakikada fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.85. dakikada Fdenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile skoru 2-1 yaptı.89. dakikada Fenerbahçe'de Mertt Hakan Yandaş sarı kart gördü.88. dakikada İH Konyaspor'da Sokol Cikalleshi sarı kart grödü.Ancak İH Konyaspor ilk yarıda elde ettiği skor avantajını maç sonuna kadar korudu.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İH Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Konya'da Fenerbahçe Yönetimine istifa sesleri

Fenerbahçe Konya'da yenilgi sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetim istifa sesleri maça damgasını vurdu.İstanbul'da Alanya maçında da aynı tezahürat yapılmıştı.

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Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Bu sonuçla İH Konyasporpuanla Fenerbahçe^nin üstünde 4. sırada yer alırken, Fenerbahçepuanla 6. sıraya geriledi.Süper Lig 12. hafta maçlarındaevinde 07.11.2021 Pazar günü saat 19.00'daiile oynarken,07.11.2021 Cumartesi günü saat 16.00'daile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF