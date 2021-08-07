Fenerbahçe'ye Koreli Stoper
Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bedelle Jeonbuk Hyundai Motors'dan Beijing Guoan'a transfer olan 24 yaşındaki stoper, Çin ekibinde 59 maçta forma giydi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.