Fenerbahçe'ye Koreli Stoper

Fenerbahçe , Beijing Guoan'da forma giyen Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-Jae Kim oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı. Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Min-Jae Kim, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bedelle Jeonbuk Hyundai Motors'dan Beijing Guoan'a transfer olan 24 yaşındaki stoper, Çin ekibinde 59 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.