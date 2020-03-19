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Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

GS Store ardından Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

19 Mart 2020 Perşembe 13:09
Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

    GS Store ardından Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı.Fenerbahçe’nin logolu ürünlerini satan Fenerium, resmi Twitter sayfasından yapılan “Değerli Fenerbahçe Ailemiz” başlıklı açıklamada corona virüsü salgını sebebiyle mağaza faaliyetlerinin 20 Mart itibarıyla geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

İnternet üzerinden online alışverişin devam edeceği belirtilirken, depolardaki hijyen koşullarına dikkat edileceği de vurgulandı.

Gün içerisinde GS Store da mağazalarını geçici olarak kapattığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerium
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