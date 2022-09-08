Ferencvaros 3 - Trabzonspor 2

UEFA Avrupa LigiGrup H'da temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 yenildi. Groupama Arena'da oynanan karşılaşmayı, Fabio Maresca, Giovanni Baccini ve Davide Imperiale hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 5. dakikadasında Ferencvaros, Tokmac Nguen ile 1-0 öne geçti.15. dakikada Ferencvaros’da Eldar Civic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.20. dakikada Ferencvaros’ta Frank Bol oyunadan çıkarken yerine Endre Botka oyuna girdi.29. dakikada Ferencvaros, Adama Traore ile skoru 2-0 yaptı.

38. dakikada Trabzonspor yeni transferi Maxi Gomez ile skoru 2-1 yaptı.44. dakikada Ferencvaros, Tokmac Nguen’in penaltı golü ile durumu 3-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Jean Philippe Gbamin yerine Eren Elmalı, Yusuf yazıcı ve Marek Hamsik değişikliği ile başladı.60. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür yerini Umut Bozok’a bıraktı.71. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok ile skoru 3-2 yaptı.

72. Dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil yerini Jorge Djaniniy’e bıraktı.76. dakikada Ferencvaros’ta BalintVecsei ve Tokmac Nguen oyundan çıktılar.Yerine Aissa Laidouni ve Amer Gojak oyuna girdiler.80. dakikada Ferencvaros’ta Henry Wingo sarı kart gördü.

86. dakikada Ferencvaros’ta Denes Dibusz sarı kart gördü.90. dakikada Ferencvaros’ta Muhammed Besic yerini Adnan Kovacevic’e bıraktı.90. dakikada Ferencvaros’ta Mars Knoester sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 yenildi.

Ferencvaros:Denes Dibusz, Samy Mmaee, Mats Knoester, Muhamed Besic, Tokmac Nguen, Eldar Civic, Balint Vecsei, Henry Wingo, Kristoffer Zachariassen, Adama Traore, Franck Boli

Trabzonspor:Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez