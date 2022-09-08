Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ferencvaros 3 - Trabzonspor 2

08 Eylül 2022 Perşembe 23:42
Ferencvaros 3 - Trabzonspor 2

Ferencvaros 3 - Trabzonspor 2

   UEFA Avrupa LigiGrup H'da temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 yenildi. Groupama Arena'da oynanan karşılaşmayı, Fabio Maresca,  Giovanni Baccini ve Davide Imperiale hakem üçlüsü yönetti.

    Karşılaşmanın 5. dakikadasında Ferencvaros, Tokmac Nguen ile 1-0 öne geçti.15. dakikada Ferencvaros’da Eldar Civic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.20. dakikada Ferencvaros’ta Frank Bol oyunadan çıkarken yerine Endre Botka oyuna girdi.29. dakikada Ferencvaros, Adama Traore ile skoru 2-0 yaptı.

   38. dakikada Trabzonspor yeni transferi Maxi Gomez ile skoru 2-1 yaptı.44. dakikada Ferencvaros, Tokmac Nguen’in penaltı golü ile durumu 3-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Jean Philippe Gbamin yerine Eren Elmalı, Yusuf yazıcı ve Marek Hamsik değişikliği ile başladı.60. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür yerini Umut Bozok’a bıraktı.71. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok ile skoru 3-2 yaptı. 

   72. Dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil yerini Jorge Djaniniy’e bıraktı.76. dakikada Ferencvaros’ta BalintVecsei ve Tokmac Nguen oyundan çıktılar.Yerine Aissa Laidouni ve Amer Gojak oyuna girdiler.80. dakikada Ferencvaros’ta Henry Wingo sarı kart gördü.

    86. dakikada Ferencvaros’ta Denes Dibusz sarı kart gördü.90. dakikada Ferencvaros’ta Muhammed Besic yerini Adnan Kovacevic’e bıraktı.90. dakikada Ferencvaros’ta Mars Knoester sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 yenildi.   

Ferencvaros:Denes Dibusz, Samy Mmaee, Mats Knoester, Muhamed Besic, Tokmac Nguen, Eldar Civic, Balint Vecsei, Henry Wingo, Kristoffer Zachariassen, Adama Traore, Franck Boli    

Trabzonspor:Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez    

Son Güncelleme: 08.09.2022 23:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor 1 - Slavia Prag 1
Sivasspor 1 - Slavia Prag 1
Kanarya uzatmalarda güldü....Fenerbahçe 2 - Dynamo Kiev 1
Kanarya uzatmalarda güldü....Fenerbahçe 2 - Dynamo Kiev 1
Başakşehir FK, Hearts'i farklı yendi
Başakşehir FK, Hearts'i farklı yendi
12 Dev Adam son 16'ya kalmayı garantiledi
12 Dev Adam son 16'ya kalmayı garantiledi
Aslan uzatmalarda kazandı....Galatasaray 2 ;- Gaziantep FK 1
Aslan uzatmalarda kazandı....Galatasaray 2 ;- Gaziantep FK 1
A Milliler Gürcistan'a 2. uzatmada yenildi
A Milliler Gürcistan'a 2. uzatmada yenildi
MKE Ankaragücü 2 - Beşiktaş 3
MKE Ankaragücü 2 - Beşiktaş 3
Antalyaspor 0 - Kasımpaşa 2
Antalyaspor 0 - Kasımpaşa 2
Hatayspor uzatmada galibiyeti kaçırdı
Hatayspor uzatmada galibiyeti kaçırdı
Manchester United, lider Arsenal’e geçit vermedi
Manchester United, lider Arsenal’e geçit vermedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim