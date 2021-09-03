Filenin Efeleri 2'de 2 yaptılar
Türk A Milli Erkek Takımımız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti.Karşılaşmada ilk seti Türk A Milli Erkek Takımımız 25-16'lık skorla kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 31-29 alan İspanya, alarak setlerde durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın üçüncü seti 27-25 alan Türk A Milli Erkek Voleybol Takımımız, setlerde2-1 öne geçti. Son sette de rakibini 25-23 mağlup eden Türk A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'na 2'de 2 ile başladı.
SETLER;
2.SET:TÜRKİYE - İspanya 29-31
3.SET:TÜRKİYE - İspanya 27-25
4.SET:TÜRKİYE - İspanya 25-23