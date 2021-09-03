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Filenin Efeleri 2'de 2 yaptılar

Türk A Milli Erkek Takımımız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti.

03 Eylül 2021 Cuma 19:16
Filenin Efeleri 2'de 2 yaptılar

Filenin Efeleri 2'de 2 yaptılar

  Türk A Milli Erkek Takımımız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti.Karşılaşmada ilk seti Türk  A Milli Erkek Takımımız 25-16'lık skorla kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 31-29 alan İspanya, alarak setlerde durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın üçüncü seti 27-25 alan Türk A Milli Erkek Voleybol Takımımız, setlerde2-1 öne geçti. Son sette de rakibini 25-23 mağlup eden Türk A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'na 2'de 2 ile başladı.

SETLER;

1.SET:TÜRKİYE - İspanya 25-16

2.SET:TÜRKİYE - İspanya  29-31 

3.SET:TÜRKİYE - İspanya 27-25

4.SET:TÜRKİYE - İspanya 25-23

Anahtar Kelimeler:
Türk A Milli Erkek Takımı2021 Avrupa Şampiyonası C GrubuIspanya
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