Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatis'tanı yendi
Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaştı.Avrupa Voleybol Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hırvatistan ile ikinci defa karşılaştı.Millilerimiz, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleden 25-20, 25-21, 22-25, 19-25 ve 15-10’luk set sonuçlarıyla 3-2 galip ayrıldı.
Filenin Efeleri’nin hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
17.00 Türkiye-Çekya
25 Ağustos 2021
17.00 Türkiye-Çekya
(TVF)