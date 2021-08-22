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Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatis'tanı yendi

 Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaştı

22 Ağustos 2021 Pazar 18:53
Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatis'tanı yendi

Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatis'tanı yendi

   Filenin Efeleri hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaştı.Avrupa Voleybol Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hırvatistan ile ikinci defa karşılaştı.Millilerimiz, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleden 25-20, 25-21, 22-25, 19-25 ve 15-10’luk set sonuçlarıyla 3-2 galip ayrıldı.

Filenin Efeleri’nin hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

24 Ağustos 2021
17.00 Türkiye-Çekya

25 Ağustos 2021
17.00 Türkiye-Çekya

(TVF)

Son Güncelleme: 22.08.2021 18:56
Anahtar Kelimeler:
Filenin Efeleri
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