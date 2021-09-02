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Filenin Efeleri ilk maçında Rusya'yı yendi

Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi.

02 Eylül 2021 Perşembe 20:03
Filenin Efeleri ilk maçında Rusya'yı yendi

Filenin Efeleri ilk maçında Rusya'yı yendi

   Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi.Fiilenin Efeleri, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.Türk A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.

   Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

Setler;

!: SET:TÜRKİYE - Rusya. 27-29

2. SET:TÜRKİYE - Rusya. 25-16

3. SET:TÜRKİYE - Rusya. 21-25

4. SET:TÜRKİYE - Rusya. 19-25

 

 

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Türk A Milli Erkek Voleybol TakımıRusaya2021 Avrupa Şampiyonası
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