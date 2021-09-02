Filenin Efeleri ilk maçında Rusya'yı yendi
Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi.Fiilenin Efeleri, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.Türk A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.
Setler;
!: SET:TÜRKİYE - Rusya. 27-29
3. SET:TÜRKİYE - Rusya. 21-25
4. SET:TÜRKİYE - Rusya. 19-25