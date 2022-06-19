Filenin Efeleri namaplup finalde

Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak ‘Filenin Efeleri’, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup dörtlü finallere kalmıştı.Millilerimizde Adis 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Efe 14, Faik Samet 10, Bedirhan 7, Emre 4, Yasin, Arslan ve Yiğit 2, Mert 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye:

Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)

Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)

Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19

Süre: 121 dakika (35′ 33′ 27′ 26′)