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Filenin Sultanları 2. tura galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti.

04 Ekim 2022 Salı 23:59
Filenin Sultanları 2. tura galibiyetle başladı

Filenin Sultanları 2. tura galibiyetle başladı

   A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti.Dünya Şampiyonası’nda üst üste 5. galibiyetine imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızda Eda 15, Hande 12, Zehra 12, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha 1 ve Meryem 1 sayıyla oynadı.  

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)
Almanya: Kästner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)
Setler: 25-21, 25-18, 25-21
    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30’da Kanada ile karşılaşacak. Mücadeleyi, TRT Spor naklen yayınlayacak.

F Grubu’nda bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve grupta oluşan puan durumu şu şekilde:

Tayland-Kanada: 1-3 (19–25, 21-25, 25-23, 22-25)

ABD-Dominik Cum.: 3-1 (21–25, 25–19, 25–20, 25–14)

Sırbistan-Polonya: 3-0 (26-24, 25-22, 25-18)

F Grubu’nda oynanacak kalan maçların programı ise şöyle:

5 Ekim Çarşamba
TSİ 16.00 Tayland-Almanya
TSİ 18.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)
TSİ 20.00 Sırbistan-Dominik Cum.
TSİ 21.30 ABD-Polonya

7 Ekim Cuma

TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland
TSİ 18.30 ABD-Türkiye (TRT Spor)
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya
TSİ 21.30 Polonya-Kanada

8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya

(TVF)

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol TakımımızFIVB Dünya ŞampiyonasıAlmanya
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