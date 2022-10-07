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Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çapraz eşleşmede gelecek rakibini belirleme adına  son olimpiyat şampiyonu ABD'yle oynadığı maçı 3-1 kaybetti.

07 Ekim 2022 Cuma 20:36
Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

   Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çapraz eşleşmede gelecek rakibini belirleme adına  son olimpiyat şampiyonu ABD'yle oynadığı maçı 3-1 kaybetti.

   2. tur ilk maçında Almanya'yı 3-0'la, ikinci maçında da Kanada'yı aynı skorla geçen Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olarak 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (0-1)

2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 21 ABD (1-1)

3. Set Sonucu: Türkiye 20 - 25 ABD (1-2)

4. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (1-3)

F Grubu’nda kalan maçların programı şu şekilde:

8 Ekim Cumartesi

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya

Anahtar Kelimeler:
Dünya Voleybol ŞampiyonasıA Milli Kadın Voleybol TakımımızABD
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