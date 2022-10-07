Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu
Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çapraz eşleşmede gelecek rakibini belirleme adına son olimpiyat şampiyonu ABD'yle oynadığı maçı 3-1 kaybetti.
2. tur ilk maçında Almanya'yı 3-0'la, ikinci maçında da Kanada'yı aynı skorla geçen Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olarak 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.
1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (0-1)
2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 21 ABD (1-1)
3. Set Sonucu: Türkiye 20 - 25 ABD (1-2)
F Grubu’nda kalan maçların programı şu şekilde:
8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya