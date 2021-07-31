Filenin Sultanları çeyrek finalde
Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarıdan başarıya koşuyor. Filenin Sultanları, Arjantin'i 25-23, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.Filenin Sultanları bu sonuçla tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısını gösterdi. Milliler çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.
1-SET: 23-25
Karşılaşmada ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçtik
Filenin sultanları ikinci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı.
3-SET: 25 - 18
Milliler üçüncü seti 28-18 aldı ve mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.A Milli Takım , gruptan çıkarak halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.