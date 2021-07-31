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Filenin Sultanları çeyrek finalde

 Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarıdan başarıya koşuyor. 

31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:42
Filenin Sultanları çeyrek finalde

Filenin Sultanları çeyrek finalde

   Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarıdan başarıya koşuyor. Filenin Sultanları, Arjantin'i 25-23, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.Filenin Sultanları bu sonuçla tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısını gösterdi. Milliler çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

1-SET: 23-25 

Karşılaşmada ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçtik 

2-SET: 20-25 

Filenin sultanları ikinci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı.

3-SET: 25 - 18

   Milliler üçüncü seti 28-18 aldı ve mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.A Milli Takım , gruptan çıkarak halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Tokyo Olimpiyat OyunlarıFilenin SultanlarıTürk Milli Bayan Voleybol Takımı
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