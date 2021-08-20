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Filenin Sultanları dolu dizgin yoluna devam ediyor

  A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.

20 Ağustos 2021 Cuma 22:22
Filenin Sultanları dolu dizgin yoluna devam ediyor

Filenin Sultanları dolu dizgin yoluna devam ediyor

  A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.İlk maçında Romanya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında da Ukrayna karşısında zorlanmadı ve 3-0'lık galibiyetle grupta 2'de 2 yapmayı başardı. 

Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçını 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Maçın setleri:

İlk Set: TÜRKİYE-Ukrayna: 25-14

İkinci set: TÜRKİYE-Ukrayna: 25-19

Üçüncü set: TÜRKİYE-Ukrayna: 26-24

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ŞampiyonasıA Milli Kadın Voleybol Takımımız
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