Filenin Sultanları dolu dizgin yoluna devam ediyor
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.İlk maçında Romanya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında da Ukrayna karşısında zorlanmadı ve 3-0'lık galibiyetle grupta 2'de 2 yapmayı başardı.
Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçını 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile 17.30'da karşı karşıya gelecek.
İlk Set: TÜRKİYE-Ukrayna: 25-14
İkinci set: TÜRKİYE-Ukrayna: 25-19
Üçüncü set: TÜRKİYE-Ukrayna: 26-24